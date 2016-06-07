Боевики активно пытаются отодвинуть украинские подразделения от Докучаевска - ИС

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его словам, боевики активно пытаются отодвинуть украинские подразделения как можно далее от данного населенного пункта, четвертые сутки в данном районе идут перманентные боестолкновения.

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"Фиксируются периодические попытки пехотных групп террористов "просочиться" на флангах и стыках опорных пунктов и передовых позиций сил АТО, чтобы таким образом заставить подразделения украинских войск отойти по крайней мере к трассе Мариуполь – Донецк, а то и вообще до Новотроицка", - рассказал Тымчук.

Кроме того, по его словам, главная точка напряжения – передовая позиция сил АТО на так называемом "сером терриконе" (высота южнее отвалов Центрального карьера), которая фактически связывает возможность для террористов действовать южнее Докучаевска, поскольку позволяет силам АТО простреливать все подходы с этого направления к городу.

Ранее 7 июня в штабе АТО заявили, что по всей линии соприкосновения активизировались ДРГ врага, но украинские бойцы дали им достойный отпор.