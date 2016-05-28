Разведка сообщила о планах боевиков активизировать работу беспилотников для бомбардировок позиций сил АТО

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"С середины мая противник активизировал ведение разведки с применением беспилотных летальных аппаратов. С начала мая был совершен 91 полет, из которых только за эту неделю - 59 полетов БПЛА. При этом в апреле было зафиксировано лишь 60 таких полетов", - говорится в сообщении.

В разведке пояснили, что активизация применения беспилотных летальных аппаратов обуславливается созданием в апреле 2016 года в 1 и 2 армейских корпусах отдельных рот БПЛА. Кроме того, продолжается процесс формирования таких подразделений в бригадах и полках этих корпусов.

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"Противник увеличивает использование беспилотных летательных аппаратов и в ударном снаряжении. Для поражения важных объектов сил АТО широко применяются ручные кумулятивные гранаты РКГ-3ЕМ. В дальнейшем следует ожидать увеличения случаев применения беспилотных комплексов в ударном снаряжении. Для этого Россия ускоренными темпами совершенствует и создает новые ударные БПЛА, которые проходят боевые испытания на востоке Украины", - отметили в ГУР.

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«АО “Концерн “Систепром” (г. Москва) создал новый многофункциональный воздушный робототехнический комплекс со специализированным беспилотным аппаратом “Воздушный ударный робот коптерного типа”. В марте текущего года на полигоне федерального бюджетного учреждения “33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт МО РФ” (н. п. Шихани Саратовской обл.) проведены его испытания. Во время тестирования осуществлялись пуски снарядов-ракет реактивных огнеметов “Шмель” и “Шмель-М», - добавили в разведке.