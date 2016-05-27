За сутки в зоне АТО 14 военных получили ранения
За сутки в зоне проведения АТО 14 украинских военных получили ранения, погибших нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, но 14 военнослужащих получили ранения», - сказал он.
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По словам Лысенко, это произошло в результате вражеских обстрелов на Донецком направлении, а также во время подрыва БТР-80 на противотанковой мине под Старогнатовкой.
На просьбу журналистов рассказать о деталях подрыва БТР-80 с украинскими военными Лысенко ответил: «Особых деталей этого инцидента нет. Был подрыв. Ребята получили ранения и им сразу была оказана первая медицинская помощь. Их эвакуировали в медицинское учреждение. Они имели различные степени ранения, но все живы. Все с ними будет хорошо. Скорее всего, это была работа диверсионно-разведывательной группы противника, но четких доказательств и информации об этом происшествии у нас пока нет».