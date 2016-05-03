В ОБСЕ прокомментировали вероятность размещения вооруженной полицейской миссии на Донбассе

Об этом он заявил на пресс-конференции в Вене, пишет Gazeta Wyborcza.

По мнению Заньера, такой спорный вопрос должен рассматриваться всеми членами организации.

«Нам нужно четкое предложение, которое затем будет рассмотрено. Решение должны принять 57 стран ОБСЕ», - сказал Занньер.

Как отмечает издание, сейчас в Украине пребывает около 700 наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Существующий мандат миссии не дает разрешения на применение оружия, но возможность создания многонациональных сил, которые могли бы иметь оружие, существует.

По словам Заньера, Украина и Россия имеют разные представления о возможном продлении мандата миссии. Президент Украины Петр Порошенко поддерживает идею присутствия международных вооруженных полицейских, которые бы обеспечивали безопасность во время выборов на Донбассе. А президент России Владимир Путин - не против вооруженных международных наблюдателей вдоль линии соприкосновения.

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Как сообщал УНИАН, 14 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает размещение вооруженных сотрудников ОБСЕ на линии соприкосновения на Донбассе и увеличение их численности.

15 апреля президент Украины Петр Порошенко, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд скоординировали позиции относительно перспектив введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс.

22 апреля Порошенко заявил, что ожидает развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе уже в ближайшее время.

Вместе с тем 27 апреля пресс-секретарь МИД ФРГ Мартин Шефер заявил, что председательствующая в ОБСЕ Германия попросила секретариат организации разработать варианты для повышения уровня безопасности во время возможных местных выборов на временно оккупированной части Донбасса, но о создании вооруженной миссии речь пока не идет.