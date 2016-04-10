Боевики обстреляли КПВВ "Станица Луганская"

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Информируя о ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в зоне проведения АТО, в Госпогранслужбе констатировали уменьшение пассажиро-транспортного потока на всех контрольных пунктах въезда-выезда. В целом через КПВВ вчера проследовало такое количество лиц и транспортных средств: «Зайцево» – 6265 человек и 1428 транспортных средств; «Марьинка» – 4606 человек и 1262 транспортных средства; «Новотроицкое» - 5333 человека и 1447 транспортных средств; «Гнутово» – 2130 человек и 616 транспортных средств.

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Сегодня утром для пересечения линии разграничения через КПВВ «Зайцево» на въезд с неконтролируемой территории следовало 150 автомобилей, а в обратном направлении 110. В «Марьинке» на въезд направлялось 200 автомобилей, а на выезд - 140 транспортных средств. Через контрольный пункт «Новотроицкое» направлялось 20 авто на въезд и 10 на выезд. В контрольном пункте «Гнутово» очередей зафиксировано не было.

Как сообщал УНИАН, количество обстрелов позиций сил АТО рекордно выросло: за сутки боевики 91 раз открывали огонь.