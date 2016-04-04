Российские оккупанты на Донбассе получили приказ снизить количество кадровиков на передовой - АП

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую информацию обнародовал на брифинге представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Из-за обнародования фактов российского вмешательства в войну на востоке Украины, а также из-за значительных потерь со стороны боевиков командование так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов российских оккупационных войск получило приказ снизить до 20% долю кадровых российских военнослужащих в отрядах, находящихся на передовых позициях», - сказал он.

Мотузяник добавил, что в связи с этим на оккупированных территориях сейчас идет принудительная так называемая «мобилизация».

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По его словам, Россия продолжает поставлять террористам группировок «Донецкая народная республика» и «Луганска народная республика» горючее и боеприпасы.

«По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, из России прибыло очередное подкрепление для боевиков. В частности, в Амвросиевку прибыли 4 топливозаправщика, 3 грузовых автомобиля с боеприпасами, а также два автомобиля «ВАЗ». А на станцию Иловайск прибыл эшелон с 320 тоннами дизельного топлива», - сказал Мотузяник.