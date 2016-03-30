ВСУ готовы к "некоторым неожиданностям", которые могут возникать на Донбассе - Полторак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на заседании правительства.

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"Сегодня Вооруженные силы готовы к некоторым неожиданностям, которые могут возникать у нас в Донецке и Луганске", - сказал Полторак.

Как сообщал УНИАН, ранее Полторак заявил, что не связывает интенсивность боевых действий на Донбассе с выводом войск РФ из Сирии.