ВСУ готовы к "некоторым неожиданностям", которые могут возникать на Донбассе - Полторак

14:22, 30 марта 2016
Война
1380

Министр обороны Украины Степан Полторак уверяет, что Вооруженные силы готовы к неожиданным ситуациям, которые могут возникать на Донбассе.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на заседании правительства.

Читайте такжеПолторак: Украина готова дать отпор группировкам на Донбассе

"Сегодня Вооруженные силы готовы к некоторым неожиданностям, которые могут возникать у нас в Донецке и Луганске", - сказал Полторак.

Как сообщал УНИАН, ранее Полторак заявил, что не связывает интенсивность боевых действий на Донбассе с выводом войск РФ из Сирии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter