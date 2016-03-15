В МВД РФ заявили об угрозе возвращения оружия с оккупированного Донбасса

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД России.

Читайте такжеВо время боев на Авдеевском направлении ранены 19 российских военных – разведка

«В центре нашего внимания остается перемещение автотранспорта и граждан на территориях, прилегающих к российско-украинской границе. Основная цель здесь – не только исключить проникновение в страну представителей радикальных организаций, но и пресечь любые попытки незаконного ввоза оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», - сказал Колокольцев.

Он заявил, что была продолжена оперативная отработка граждан, выезжающих за рубеж для участия в вооруженных конфликтах.

«Категорически нельзя допустить, чтобы возвращающиеся боевики продолжили свою противоправную деятельность на территории России», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.

В 12-м докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека, обнародованном 9 декабря 2015 года, говорится, что общее число погибших во время войны на востоке Украины составляет как минимум 9 тыс. 98 человек и еще почти 21 тыс. были ранены.