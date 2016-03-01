Ночь на Донбассе прошла неспокойно: боевики накрывали позиции сил АТО огнем более полусотни раз

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Продолжая нарушать Минские соглашения, российские наемники из миномета около 18.00 обстреляли позиции украинских бойцов вблизи Гнутовог Опорные пункты в районе Красногоровки, Песков, Троицкого, Водяного боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

Всего за сутки российские террористические войска 54 раза обстреляли позиции сил АТО, 35 таких обстрелов зафиксировано на Донецком направлении и 19 - на Мариупольском.

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"Неприцельный огонь из миномета калибра 82 мм в 18.00 боевики вели по Красногоровке, а в 19.00 из 120-мм миномета по позициям вблизи Невельского. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы вели неприцельный огонь по нашим позициям вблизи Новгородского, Троицкого, Новоселовки Второй и Песков", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что в полночь интенсивность обстрелов снизилась.