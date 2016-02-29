В ОБСЕ пожаловались на боевиков, которые препятствовали работе миссии на Донбассе

Эту информацию подтвердили в пресс-службе СММ ОБСЕ, передает Лига.Новости.

В пресс-службе отметили, что пророссийский наемник, по-видимому, был в состоянии алкогольного опьянения. "СММ покинула это место", - отмечается в сообщении.

Боевики также отказали СММ в доступе в с. Приморское, что в 39 км к северо-востоку от Мариуполя, пос. Старомихайловка.

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Террористы вблизи их блокпоста возле Станицы Луганской настояли на том, чтобы наблюдатели СММ покинули территорию.

"Вооруженный член "ЛНР" остановил патруль СММ на блокпосте в Пионерское (19 км к востоку от Луганска)", - отметили в пресс-службе.

Примерно 15 минут спустя, приехал другой боевик и сопроводил СММ в центр села. "СММ имела доступ только к этой части населенного пункта", - добавили в пресс-службе.

Ранее УНИАН сообщал, что наблюдатели ОБСЕ заметили фургон с надписью "Груз 200", который пересек украинско-российскую границу.