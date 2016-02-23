Боевики из минометов обстреливали позиции сил АТО вблизи Красногоровки

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00. «Из минометов запрещенных калибров террористы 33 раза обстреливали позиций наших бойцов возле Красногоровки», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что «из АГС, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники вели огонь по опорным пунктам в районе Опытного, Песков, Авдеевки, шахты Бутовка, Зайцево».

«Вражеские снайперы обстреливали укрепления украинских позиций близ Марьинки и шахты Бутовка. Позиции морских пехотинцев враг 4 раза обстреливал из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия», - говорится в сообщении и отмечается, что «около 8 утра из 82 мм миномета террористы произвели 10 выстрелов по укреплениям вблизи Чермалыка».