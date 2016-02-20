За сутки боевики выпустили по позициям сил АТО более 50 мин - Лысенко

На протяжении минувших суток боевики выпустили по подразделениям сил Антитеррористической операции более 50 мин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

По его словам, на Мариупольском направлении наиболее сложная обстановка остается под Марьинкой и Красногоровкой - враг применил БМП и минометы, также дважды вел снайперский огонь. Минометный обстрел НВФ состоялся возле Гнутово, и трижды оккупанты нарушили режим тишины в Широкино.

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Кроме того, на этом участке фронта было зафиксировано 3 полета вражеских беспилотников. Лысенко отметил, что на Донецком направлении обстановка остается неизменной: продолжаются боевые действия низкой интенсивности с эпизодическим применением тяжелого вооружения со стороны НВФ. Самые горячие точки – Луганское, Новгородское, Авдеевка, Опытное.

"Всего вчера по нашим позициям на Донецком и Мариупольском направлениях выпущено более 50 минометных мин", - сказал Лысенко, добавив, что на Луганском направлении вчера было спокойно.