На Житомирщине прошли масштабные учения ВСУ (фото)

Об этом сообщает "5 канал".

На учениях присутствовали высокопоставленные офицеры ВСУ, в том числе начальник Генерального штаба Виктор Муженко, командующий Высокомобильными десантными войсками Михаил Забродский, командующий Силами специальных операций Игорь Лунев.

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В пятницу, 29 января, бойцы отработали боевые действия в обороне. В субботу, 30 января, была отработана наступательная операция с применением авиации и артподготовкой.

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По словам командира 80-й аэромобильной бригады Андрея Ковальчука, маневры проводились в условиях максимально приближенных к боевым. При планировании учебных операций был учтен опыт АТО на Донбассе, многие бойцы, принявшие участие в учениях, являются участниками боевых действий.

Начальник Генштаба Муженко сообщил, что в 2015 году ВСУ провели 15 масштабных учений, а на этот год их запланировано не меньше, чем в прошлом.