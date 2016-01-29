В АП заговорили об эскалации ситуации в зоне АТО: боевики применяют тяжелое вооружение, продолжается "снайперская война"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Вчера обстановка на востоке Украины несколько обострилась. Противник увеличил количество обстрелов и стал чаще применять тяжелое вооружение – минометы и бронетехнику. Также продолжается «снайперская война», - заявил он.

По словам Лысенко, на Луганском направлении в Славяносербском районе противник произвел один выстрел из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).

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На Донецком направлении боевики нарушали режим тишины по всему фронту. «В частности, тяжелое вооружение враг применял на Светлодарской дуге и в районе Горловки. Большая часть обстрелов НВФ была прицельной. В то же время в районе Донецкого аэропорта (от Авдеевки до Песок) боевики уменьшили количество провокаций и не применяли тяжелое вооружение», - отметил спикер.

На Мариупольском направлении противник сосредоточил свою активность возле Красногоровки и Марьинки.

В частности, там боевики трижды применили 82-мм минометы, дважды - 120-мм минометы и 1 раз – обстреляли украинские позиции из БМП. Также активно работают вражеские снайперы, которые засели на окраинах Донецка (в поселке Трудовские), информировал Лысенко.