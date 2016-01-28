С начала суток боевики 25 раз нарушили режим полной тишины – штаб
С начала суток пророссийские наемники 25 раз нарушили режим полной тишины.
Об этом информирует пресс-центр штаба АТО на своей странице в Фейсбук.
В сообщении отмечается, что в течение суток нарушения режима тишины зафиксированы на всех направлениях.
«По нашим опорным пунктам неподалеку от Красногоровки на Мариупольском направлении враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, зенитной установки и минометов калибра 82 и 120-мм. На Светлодарской дуге противник открывал огонь по нашим позициям в районе Майорска, Троицкого и Мироновского из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов», - сообщает пресс-центр.
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Неспокойно было и в районе Донецкого аэропорта. Гранатометному и пулеметному обстрелу подверглись украинские опорные пункты близ Песков, Опытного и шахты Бутовка.
На Луганском направлении по позициям украинских военных в районе Сокольников враг открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса, добавили в штабе.