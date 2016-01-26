Лавров заявляет, что у Украины есть обязательства по "налаживанию прямого диалога" с боевиками на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

"Не все договоренности (в рамках Минских соглашений - УНИАН) были выполнены, я бы сказал, далеко не все, прежде всего, те, которые касаются обязательств Киева по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском, решению политических аспектов украинского кризиса, поэтому было решено продолжить эту работу в 2016 году", - сказал Лавров.

По его словам, задачи остаются неизменными, все они закреплены недвусмысленно в минских документах.

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"Мы будем требовать их неукоснительного выполнения, в соответствии с теми дополнительными усилиями, которые предпринимались в рамках встреч лидеров «нормандского формата", - сказал Лавров.

Он заявляет, что Россия по-прежнему привержена "мирному решению внутриукраинского кризиса и продолжит способствовать тому, чтобы украинцы восстановили свое национальное согласие и вернулись на путь нормального устойчивого развития".