Украинская разведка сообщила миссии ОБСЕ о запрещенном вооружении боевиков на линии разграничения

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах Старомихайловка, Заиченко, Ясиноватая, Докучаевск и Терновка запрещенного Минскими договоренностями вооружения – минометов, танков, 100-мм противотанковых орудий "Рапира", САУ и 122-мм РСЗО "Град", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа оккупированном Донбассе боевики умирают от пневмонии и неизвестной инфекции - разведка

Кроме того, по данным разведки, в течение суток усилия противника были сосредоточены на повышении и поддержании боеспособности группировки российских оккупационных войск в готовности к немедленному задействованию. "Продолжается подготовка к проведению на полигоне в районе Тореза показательного батальонного тактического учения 3 отдельной мотострелковой бригады", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеБоевики на Донбассе стреляют в общественных местах и разворовывают оружие и имущество - разведка

Также боевики сосредоточили усилия на логистическом обеспечении подразделений. "На вооружение соединений и частей противника продолжается поставка новой и восстановленной техники по территории Российской Федерации. Осуществляется пополнение запасов боеприпасов, горюче-смазочных материалов и материально-технических средств на складах 1 и 2 АК", - сообщили в ГУР.