Боевики оборудуют новые позиции северо-западнее Пантелеймоновки – ИС

Об этом сообщает гуппа «Информационное Сопротивление». По оперативным данным группы, оборудуются новые позиции северо-западнее Пантелеймоновки, в районе Ставков.

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«ИС» сообщает, что со стороны Михайловки дополнительно к развернутому ранее подразделению переброшено до 10 боевых бронированных машин и несколько расчетов гранатометов СПГ-9 и автоматических гранатометов (АГС-17).