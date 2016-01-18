Боевики оборудуют новые позиции северо-западнее Пантелеймоновки – ИС
11:53, 18 января 2016Война
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Боевики усиливают свои формирования на Енакиевском направлении.
REUTERS
Об этом сообщает гуппа «Информационное Сопротивление». По оперативным данным группы, оборудуются новые позиции северо-западнее Пантелеймоновки, в районе Ставков.
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«ИС» сообщает, что со стороны Михайловки дополнительно к развернутому ранее подразделению переброшено до 10 боевых бронированных машин и несколько расчетов гранатометов СПГ-9 и автоматических гранатометов (АГС-17).
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