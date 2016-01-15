В Коминтерново боевики не пустили ОБСЕ осмотреть дома, где может быть запрещенное вооружение

Несмотря на то, что членов СММ сопровождали представители РФ, миссию не пустили осмотреть определенные дома в Коминтерново. Об этом сообщил пресс-офицер центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) Василий Лабай в эфире канала "112".

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"Сегодня, буквально несколько часов назад, заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг находился в Коминтерново. И его не допустили к домам по улице Жданова. И это несмотря на то, что его сопровождали представители российской стороны, общего центра", - сказал он.

По мнению Лабая, это может означать, что "там может находиться как запрещенное вооружение, так и личный состав".

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"И я не исключаю того, что это может быть личный состав регулярных войск Российской Федерации, в том числе", - отметил пресс-офицер.