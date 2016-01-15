В Коминтерново боевики не пустили ОБСЕ осмотреть дома, где может быть запрещенное вооружение
В Коминтерново боевики не допустили первого замглаву Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга осмотреть дома на одной из улиц.
Несмотря на то, что членов СММ сопровождали представители РФ, миссию не пустили осмотреть определенные дома в Коминтерново. Об этом сообщил пресс-офицер центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) Василий Лабай в эфире канала "112".
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"Сегодня, буквально несколько часов назад, заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг находился в Коминтерново. И его не допустили к домам по улице Жданова. И это несмотря на то, что его сопровождали представители российской стороны, общего центра", - сказал он.
По мнению Лабая, это может означать, что "там может находиться как запрещенное вооружение, так и личный состав".
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"И я не исключаю того, что это может быть личный состав регулярных войск Российской Федерации, в том числе", - отметил пресс-офицер.