Нападение боевиков на СММ ОБСЕ было хорошо скоординированным, это прямой вызов мандату миссии - Хуг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сказал на брифинге.

По его словам, наблюдатели миссии тогда находились в районе Горловки и осуществляли мониторинг общей ситуации, в том числе отвод вооружение.

«Однако после 10 часов утра наблюдателей СММ заставили выйти из автомобилей и уложили на землю так называемые члены «ДНР» под прицелом. В агрессивной манере их руки завели за спину и ударами заставили развести ноги, когда они лежали лицом в снегу. После этого под прицелом их отвели в соседнее здание», - сообщил Хуг.

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Он отметил, что насильственные действия, примененные в отношении невооруженных гражданских наблюдателей, «шокирующие и неприемлемые». «Наши коллеги не только были незаконно задержаны, но с ними обращались настолько жестоко, что они почувствовали угрозу для своей жизни», - добавил Хуг.

«Это нападение не было совершено какими-то недисциплинированными лицами, которые действовали с нарушениями субординации, а наоборот, это были хорошо скоординированные, жестокие действия, направленные на наблюдателей и на всю СММ, и это прямой вызов мандату, который СММ предоставили 57 государств-участников ОБСЕ», - сказал также он.

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Он также отметил, что существует высокая вероятность того, что так называемая «ДНР» имела «безжалостное намерение» создать препятствия наблюдателям СММ во время мониторинга и подготовки отчетов об эскалации насилия и применения оружия в Горловке, которое набирает обороты.

«Такая ситуация не удивляет, учитывая близость места нападения к стартовым позициям некоторого вооружения, которое было использовано позднее вечером и тот факт, что наблюдатели посещали полевые лагеря так называемой «ДНР», расположенные в городе. Поэтому я вижу этот инцидент, хотя он чрезвычайно агрессивный и жестокий, как часть стандартной схемы»,- сказал он.