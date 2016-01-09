Боевики уложили на землю и обыскали наблюдателей СММ ОБСЕ - отчет

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ за 7 января, которое обнародовано 8 января.

«В Горловке (39 километров от Донецка) вооруженные представители «ДНР» остановили патруль СММ и заставили лечь наблюдателей на землю. Автомобиль наблюдателей обыскали на предмет наличия отснятых видеоматериалов, а наблюдателей доставили в здание военного типа. После прибытия командира боевиков «ДНР», который извинился за ситуацию, через 35 минут наблюдателей освободили», – говорится в сообщении.

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Также в отчете сообщается, что боевики «ДНР» отказали наблюдателям ОБСЕ в доступе к подконтрольному им поселку Коминтерново, мотивируя это вопросами безопасности.