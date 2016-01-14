В минувшие сутки в зоне АТО двое военных получили ранения
13:03, 14 января 2016Война
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В минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военнослужащих получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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«Близ Мариуполя грузовик Вооруженных сил Украины подорвалась на мине, в результате чего были ранены двое военнослужащих. Больше потерь силы АТО за сутки не понесли»,- сказал Мотузяник.
Как сообщал УНИАН, под конец минувших суток боевики установили новый посленовогодний рекорд - зафиксировано 70 случаев нарушения условий неприменении оружия в зоне АТО.
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