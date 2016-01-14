Боевики за сутки 70 раз открывали огонь

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

После 18.00 часов боевики не прекратили обстреливать из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов позиции украинских войск возле Донецка и Горловки. Жарче всего было возле н.п. Пески, Опытное, Авдеевка, Марьинка, Новгородское, Зайцевое и Майорск, говорится в сообщении.

"Кроме того, наши опорные пункты в районе Опытного и Зайцевого попали под огонь 82-мм минометов. Вблизи Новгородского и Майорская работали также вражеские снайперы. Режим «полной тишины», о соблюдении которого вчера снова было договорено в Минске, сопровождается исключительно в одностороннем порядке – силами АТО", - отметили в штабе.

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"В свою очередь, пророссийские организованные преступные группировки с 00.00 часов 14 января уже минимум 10 раз применяли оружие против наших защитников. В частности, из стрелкового оружия обстреливали украинских воинов неподалеку Песков и Верхнеторецкого, из автоматических станковых гранатометов – вблизи Опытного, из подствольных гранатометов – рядом с Новгородским, у Зайцевого применяли крупнокалиберный пулемет. На Луганщине и Мариупольском направлении вчера и ночью обстановка оставалась спокойной", - сообщили в пресс-центре.