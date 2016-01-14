Силы АТО отбили атаку боевиков под Горловкой – Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«С целью уточнения боевого порядка и выявления огневых точек украинских войск террористы пробрались к передовым позициям сил АТО западнее Зайцево и завязали бой. Получив достойный отпор, оккупанты вынуждены были отойти на исходные позиции, применив для прикрытия 82-х мм минометы и ЗУ-23-2», - написал он.

Читайте такжеПод Мариуполем погиб 18-летний боец "Азова" - ВО "Свобода" (фото)

По данным Тымчука, неприцельный огонь террористов фиксировался в районе Марьинки, Гранитного, Старомихайловки, Красногоровки и др.

Как сообщал УНИАН, после первой в 2016 году встречи Трехсторонней контактной группы в Минске 13 января специальный представитель ОБСЕ в Мартин Сайдик заявил, что соблюдение режима прекращение огня на Донбассе должно возобновиться 14 января.

"Наша работа в Минске ведется на фоне ухудшения отношений между Россией и Украиной. Это факт оказывает влияние. Я огорчен, что мои праздничные пожелания о режиме тишины не реализовались. Сегодня Борис Грызлов (представитель РФ в Трехсторонней контактной группе) предложил предпринять еще одну попытку, и все участники переговоров согласились с ним", - сказал Сайдик.

Дипломат пояснил, что данная договоренность начнет действовать с 14 января. Представитель ОБСЕ добавил, что на одном из 12 участков работы по разминированию уже завершены. Полное соблюдение режима прекращения огня сыграет здесь решающую роль.