На Харьковщине правоохранители задержали "чиновника райадминистрации "ЛНР"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, мужчину задержали 5 января на таможенном пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области сотрудники СБУ совместно с пограничниками.

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По данным СБУ, задержанный, заключив соглашение с главарями террористической организации, занимал должность "первого заместителя главы администрации Перевальского района".

"Чиновник" изначально подчинялся предводителю казацкого бандформирования атаману Козицину, затем – "главе ЛНР" Плотницькому. При этом мужчина является пенсионером правоохранительных органов и на основании сфальсифицированных документов переселенца продолжал получать пенсию.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за участие в деятельности террористической организации. К нему применена мера пресечения – содержание под стражей. Следствие продолжается.