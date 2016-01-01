Прошлые сутки обошлись без потерь среди украинских военных - Мотузяник

Об этом сообщил представитель Администрации Президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий не погиб ни один украинский военнослужащий и ни один не был ранен", - сказал он.

Мотузяник также отметил, что обстановка на фронте оставалась неизменной – "боевые действия низкой интенсивности в ключевых точках на линии соприкосновения".

По его словам, враг несколько активизировался после 23:00 31 декабря. Спикер напомнил, что противник пользуется московским временем, и тогда боевики уже "отметили" наступление Нового года.

Мотузяник заметил, что на Мариупольском направлении вчера было абсолютно спокойно. "В небе на высоте около 1000 м здесь было зафиксировано 2 полеты вражеских БПЛА", - добавил спикер.

Как сообщалось, всего в течение прошлых суток бандиты 22 раза прибегли к вооруженным провокациям против сил АТО.