Новогодняя ночь в зоне АТО: 15 вражеских обстрелов и запрещенные виды оружия

Боевики на Донбассе продолжают нарушать Минские договоренности и обстреливать позиции украинских военных. Об этом пресс-центр АТО сообщает на странице в Facebook.

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В частности, вчера вечером боевики из стрелкового оружия, автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 120 мм, которые запрещены Минскими договоренностями, прицельно били по украинским защитникам возле Авдеевки.

Из 82-мм минометов террористы обстреляли позиции сил АТО в Песках.

Также на Донетчине боевики не прекращают осуществлять провокационные обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов возле Песков, Опытного, Новгородского и Авдеевки.

На Луганщине из автоматических станковых гранатометов бандиты обстреляли украинские позиции вблизи Счастья, из стрелкового оружия – в районе Золотого. С начала этих суток боевики из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия прицельно били по украинским позициям на подступах к Марьинке.

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Кроме того, в первый же день нового 2016 года боевики интенсивно, однако неприцельно били в районе Опытного, Песков, Авдеевки, Новгородского, Луганского и Троицкого. В основном враг применял стрелковое оружие, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. С начала суток зафиксировано 15 эпизодов нарушения боевиками условий прекращения огня.

"Боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований, очевидно, ждали завершения срока Минских договоренностей. Не повлияли на захватчиков даже соглашения в рамках переговоров Нормандской четверки", - подчеркнули в штабе АТО.

В течение минувших суток террористы 22 раза прибегли к вооруженным провокациям против сил АТО.