Гранатометы, пулеметы и БМП: В предновогодние сутки боевики 31 раз обстреляли позиций военных

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, вчера, 30 декабря, вечером захватчики дважды из стрелкового оружия, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометов прицельно обстреливали позиции наших войск возле Марьинки.

Как говорится, враг не прекращает вести огонь и севернее временно оккупированной кремлевскими наемниками Горловки.

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Из 82-мм минометов бандиты дважды били в сторону наших защитников в районе поселка Зайцевое. Неподалеку Новгородского бандиты около десяти раз открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

"На участке линии разграничения сторон, что расположена на границе Донецкой и Луганской областей, российско-террористические войска стреляли в сторону бойцов украинской армии из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения БМП", - говорится в сообщении.

Возле Донецкого аэропорта подконтрольные российской власти преступники совершали вооруженные провокации в Опытном и Песках.

С полуночи враг в зоне проведения АТО оружие не применял.