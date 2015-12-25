Боевики вернулись в Коминтерново - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. По данным штаба, «дождавшись отъезда представителей СММ ОБСЕ, подразделения российско-террористических войск снова завели туда технику и тяжелое вооружение».

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Всего с начала суток боевики осуществили более 40 вооруженных провокаций против сил АТО. С крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия террористы открывали огонь в сторону украинских позиций вблизи Новгородского, Зайцевого, Майорска, Луганского, Песков, Опытного, Марьинки.

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В пресс-центре также отмечают, что по Широкино и Зайцево ударили из 82-мм минометов. Возле Луганского террористы пытались попасть по украинским позициям с противотанкового ракетного комплекса. Активно работали сегодня и вражеские снайперы, подчеркивается в сообщении пресс-центра.

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