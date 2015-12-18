За сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных, погибших нет
За последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции четверо украинских военных получили ранения, погибших нет.
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНИАН.
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«За прошедшие сутки у нас обошлось без невосполнимых потерь, то есть никто не погиб. Но четверо ребят получили ранения», - сказал спикер.
По его словам, двое бойцов ранены во время обстрелов в Новгородском, и еще двое получили ранения в Березово в результате подрыва на растяжке.
«Им оказали первую необходимую медицинскую помощь, и они продолжают получать лечение», - уточнил Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне проведения антитеррористической операции вследствие боевых действий ранены двое украинских военнослужащих.