За сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных, погибших нет

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНИАН.

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«За прошедшие сутки у нас обошлось без невосполнимых потерь, то есть никто не погиб. Но четверо ребят получили ранения», - сказал спикер.

По его словам, двое бойцов ранены во время обстрелов в Новгородском, и еще двое получили ранения в Березово в результате подрыва на растяжке.

«Им оказали первую необходимую медицинскую помощь, и они продолжают получать лечение», - уточнил Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне проведения антитеррористической операции вследствие боевых действий ранены двое украинских военнослужащих.