За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военнослужащих
13:07, 17 декабря 2015Война
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В течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции вследствие боевых действий ранены двое украинских военнослужащих.
Погибших среди военных нет / Фото УНИАН
Об этом сообщил представитель администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших нет, но двое ребят получили ранения", - сказал Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один военнослужащий, еще один был ранен.
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