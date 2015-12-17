За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военнослужащих

Об этом сообщил представитель администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших нет, но двое ребят получили ранения", - сказал Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один военнослужащий, еще один был ранен.