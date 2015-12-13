Сутки в зоне АТО прошли без потерь
13:17, 13 декабря 2015Война
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За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.
REUTERS
Об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко во время брифинга.
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«Вчерашние сутки прошли без потерь, ни один украинский военный не погиб и не был ранен», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, ночью российско-террористические войска продолжали провоцировать наших защитников на нарушения условий прекращения огня, кое-где применяя и запрещенное вооружение
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