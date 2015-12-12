Боевики сконцентрировали под Алчевском, Первомайском и Донецком запрещенное вооружение - разведка

Как сообщили УНИАН в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, соответствующая информация об этом предоставлена представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Читайте такжеРоссийские военные разворовывают металлические конструкции Донецкого аэропорта - разведкаПо данным украинской разведки, основные усилия противника сосредоточены на ротации/усилении подразделений первого эшелона 1 и 2 армейских корпусов (АК) на Новоайдарском, Северодонецком, Славянском, Донецком и Волновахском направлениях; совершенствовании инженерного оборудования переднего края обороны подразделений 1 и 2 АК на Славянском и Волновахском направлениях;поддержании группировки российских оккупационных войск в готовности к немедленному задействованию; проверке соединений и частей 1 АК к выполнению заданий по назначению; доукомплектовании соединений и частей 1 и 2 АК, наращивании их логистического обеспечения; ведении разведки сил АТО с использованием ДРГ, БПЛА и самолета-разведчика ВС РФ, а также повышении боеспособности соединений и частей 1 и 2 АК.