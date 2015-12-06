В течение ночи боевики стреляли из разнокалиберного оружия, по Новгородскому работал снайпер

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики вели неприцельный огонь по Авдеевке, Песках, Новгородском и Троицком.

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Также отмечается, что Зайцевое и Майорск противник обстреливал из стрелкового оружия.

"Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели прицельный огонь по нашим позициям в Широкино и Новгородском. Также по Новгородскому работал снайпер", - говорится в сообщении штаба.

С 18 часов вчерашнего дня до 6 утра террористы продолжили провокационные обстрелы на Донецком и Артемовском напрямк... Posted by Пресс-центр штаба АТО on 5 декабря 2015 г.

Ранее УНИАН сообщал, что в районе Горловки боевики пошли в наступление, но получили быстрый отпор и понесли большие потери. Украинские военные на линии фронта сообщают о минимум 30 убитых боевиках.