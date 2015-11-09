Украина просит ОБСЕ усилить патрулирование из-за резкого увеличения обстрелов боевиками
Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон просит представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине усилить патрулирование из-за увеличения обстрелов боевиками.
Как говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook, об этом заявил на брифинге с представителями СММ ОБСЕ руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Борис Кременецкий. По его словам, в течение выходных ситуация на линии разграничения сохраняла тенденцию к резкому обострению.
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"В связи с обстрелами позиций ВС Украины, количество которых постоянно растет, украинская сторона обратилась к СММ ОБСЕ с просьбой усилить патрулирование по ряду направлений. Также руководитель украинской стороны СЦКК подчеркнул, что подразделения ВС Украины будут оказывать решительный отпор действиям незаконных вооруженных формирований", - отмечается в сообщении.
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Также, как констатирует пресс-центр АТО, обстрелы значительно осложняют проведение ремонтно-восстановительных работ в преддверии зимнего периода.