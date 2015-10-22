Артиллерия боевиков стоит у Краснодона, Стаханова и Моспино - разведка Минобороны

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

"Украинской стороной проинформирована ОБСЕ, что в районах Краснодон, Стаханов и Моспино обнаружены артиллерийские системы противника калибром свыше 100-мм (САУ) и 122-мм РСЗО “Град”, нахождение которых в данных районах является нарушением Минских договоренностей", - сказано в сообщении.

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Как отмечается, в зоне проведения АТО ситуация оставалась относительно стабильной. "Российские оккупационные войска придерживались режима прекращения огня – фактов обстрелов сил АТО не зафиксировано", - утверждает украинское ведомство.

По его данным, в течение 21 октября основные усилия террористов и оккупационной российской армии были сосредоточены, в частности, на отводе танковых подразделений 1 и 2 АК 12 командования резерва Южного ВО Вооруженных сил РФ от линии соприкосновения на Славянском и Мариупольском направлениях.

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"На Донецком направлении противник, демонстрируя отвод вооружения от передовых позиций, в дальнейшем осуществляет его скрытое сосредоточение в запрещенных районах", - констатирует Минобороны.

Также противник сосредоточился на ведении разведки сил АТО с привлечением разведывательных подразделений бригад первого эшелона и средств радиоэлектронной разведки ВС РФ, ротации и усилении подразделений 1 АК на Донецком направлении, проведении мероприятий по достижению полной боевой готовности соединений и частей 1 и 2 АК, логистическом обеспечении российской оккупационной группировки.