Миссия ОБСЕ на выходных зафиксировала факты применения оружия на Донбассе

Об этом говорится в отчете за выходные.

"11 октября, находясь на центральном вокзале Донецка, между 15:05 и 16:50 Специальная мониторинговая миссия слышала два взрыва на расстоянии 5-6 км к северо-востоку от занимаемых ею позиций", - сказано в отчете.

Инструкторы ОБСЕ не смогли определить тип вооружения, а также был огонь входным или выходным. "Между 15:05 и 17:10 СММ слышала огонь из стрелкового оружия на расстоянии от 3 до 6 км к юго-западу и северо-востоку от своих позиций", - сказано в отчете.

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В Луганской области, наблюдатели миссии зафиксировали спокойную ситуацию, но 10 октября слышали на расстоянии 12-13 км от подконтрольной боевикам "ЛНР" Иллирии (30 км юго-западнее Луганска) около 30 минометных выходных взрывов, которые по оценке миссии произошли на учебном полигоне.

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Также миссия слышала в контролируемом правительством Украины Старом Айдаре (20 км к юго-западу от Луганска) три взрыва с стороны 6-7 км к юго-востоку от занимаемых наблюдателями позиций. Инструкторы ОБСЕ не смогли определить тип оружия и с какой стороны велся огонь.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики в субботу, 10 октября днем стреляли из временно оккупированной территории по опорному пункту Вооруженных сил Украины вблизи поселка Бердянское, что на Мариупольском направлении.