Булатов: террористы отвели и не используют тяжелое вооружение под Луганском

По словам офицера 92-й отдельной механизированной бригады Дмитрия Булатова на Луганском направлении боевики отвели тяжелое вооружение.

«На нашем участке – это Луганщина, сектор «А», Счастье и 55 километров по линии разграничения. С 30 и 31 августа начали отводить тяжелую технику, ее отвели. В настоящее время наши видят наблюдателей, нет в окопах и дотах людей, нет техники и нет фактов, чтобы эта техника подходила с начала сентября до линии фронта, было зафиксировано лишь, что технику прогревали, но ее не видели», – заявил Булатов в эфире "5 канала".

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Булатов также отметил, что активность боевиков, по сравнению с августом, значительно снизилась.

«Существенно, в разы, упала активность боевиков. Нельзя даже сравнивать то, что есть сейчас и то, что происходило до первого сентября. Бывают не часто ситуативные обстрелы, их очень мало – это случайности», – подчеркнул он.

Ранее УНИАН сообщал, что с 1 сентября специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает фиксировать на территории боевиков "ДНР" отсутствие некоторых видов тяжелого вооружения в определенных Минскими соглашениями местах для его отвода.

В частности, в отчете сказано, что наблюдатели ОБСЕ снова посетили пять мест, где боевики “ДНР” должны сохранять отведенное вооружение. На двух первых местах для отвода миссия отмечает, что ранее зафиксированное вооружение находилось на своих позициях. В то же время, в третьем районе отвода, “Специальная мониторинговая миссия увидела, что пять 120-мм минометов отсутствовали“.