Пресс-центр АТО: в течение суток боевики соблюдали режим тишины

Об этом сообщил пресс-центр АТО на странице в соцсети. В сообщении отмечается, что "единичные случаи применения врагом оружия были хаотичными и провокационными".

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"Так около 20 и 22 часа, боевики из стрелкового оружия и гранатометов обстреливали наш опорный пункт на юг от Авдеевки. А в половине 9 вечера, со стороны Спартака, по украинским позициям в Опитном бил 82-миллиметровый миномет наемников", - говорится в сообщении.

В целом, в течение 3 сентября, бандформирования 5 раз нарушали перемирие.

"Уже сегодня, 4 сентября, после полуночи боевики дважды из стрелкового оружия вели огонь по опорному пункту сил АТО в Опитном", - подытожили в пресс-центре.