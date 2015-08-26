Боевики активно обстреливают территорию межу дорогами Донецк - Днепропетровск и Донецк - Запорожье

На Донецком направлении значительно возросла интенсивность обстрелов со стороны боевиков между автодорогами Донецк - Днепропетровск и Донецк - Запорожье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«Значительно возросла интенсивность ведения огня со стороны противника между автодорогами Донецк - Днепропетровск и Донецк - Запорожье», - сообщил он.

Лысенко также отметил, что в поселках Старомихайловка и Александровка, а также в Петровском районе Донецка сосредоточены значительные силы оккупантов. «Перестрелки между боевиками и силами АТО продолжаются как днем, так и ночью», - сказал он.

Лысенко также отметил, что обострилась обстановка в районе Светлодарской дуги. В частности, по его словам, по линии Рассадки - Луганское - Лозовое вчера произошло около 10 перестрелок. Также вчера утром украинские позиции в Луганском были обстреляны из 152-миллиметровых орудий. Вражеская батарея развернута в оккупированном Углегорске.

В то же время, как отметил представитель АП по вопросам АТО, в районе Горловки перемирие соблюдается почти идеально.

«Вчера был зафиксирован лишь 1 минометный обстрел на юго-западной окраине города - вблизи пос. Новгородское. В то же время на участке фронта от Горловки до Донецка вчера произошло два артиллерийских обстрела наших позиций на первой и второй линиях обороны. Огонь велся из села Красный Партизан, расположенного под Горловкой, и города Ясиноватая», - рассказал он.

Также вчера вечером артиллерия оккупантов вновь обстреляла Авдеевку.

«Вражеский огонь велся из 122-миллиметровых орудий, расположенных в с. Спартак - на самой линии фронта. Были повреждены несколько домов и линии электропередач. Один снаряд разорвался на детской площадке», - сообщил Лысенко.

В ходе вечерних перестрелок противник неоднократно открывал огонь из тяжелых минометов, танков и артиллерии по нашим передовым позициям в Опытном, Водяном и Песках.

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В то же время, по словам Лысенко, на Луганском направлении ведутся боевые действия средней и низкой интенсивности. Вечером противник провел 4 минометных и гранатометных обстрела у Станицы Луганской и Счастья. В это же время произошли 2 вражеских провокации у Крымского. Также под огонь из вражеских гранатометов попали украинские позиции за с. Орехово на Бахмутской трассе. Огонь велся с юга, где расположен город Золотое, который частично контролируется противником.

Два вражеских минометных обстрела произошли вблизи Попасной. Огонь велся в течение получаса по двум точкам нашей линии обороны.