Боевики пытаются усилить конфликт перед переговорами Порошенко с Меркель и Олландом

В Совместном центре по контролю и координации вопросов о прекращении огня заявляют, что боевики, увеличив интенсивность обстрелов в Донецкой области, пытаются усилить конфликт перед очередными переговорами по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом говорится в заявлении руководителя украинской стороны в СЦКК Бориса Кременецкого, обнародованном в Facebook.

"Это наглые попытки эскалации конфликта перед проведением очередных раундов международных переговоров по мирному урегулированию на востоке Украины. Пророссийские боевики в Донецкой области продолжают использовать запрещенные методы ведения войны, прикрываясь мирным населением, и, тем самым, совершают военные преступлении. Они не прекращают провокации и попытки перевести конфликт в фазу активного огневого противостояния, что расценивается как попытка дискредитации переговоров лидеров Украины, Франции и Германии 24 августа в Берлине и переговоров в рамках работы Трехсторонней контактной группы 26 августа в Минске", - отметил Кременецкий.

Он напомнил, что за прошедшие сутки наблюдалось резкое увеличение количества случаев нарушения режима тишины со стороны боевиков - 82.

Представитель СЦКК отметил, что об очередных фактах нарушения пророссийскими боевиками международного гуманитарного права немедленно был проинформирован офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.