Боевики не прекращают обстрелы сил АТО – наиболее горячо на Донецком направлении

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, боевики при обстрелах позиций сил АТО активно используют артиллерию и минометы.

«В районе аэропорта боевики сосредоточили огонь по поселкам Пески и Опытное. Также зафиксировано использование вражеской бронетехники в районе Опытного и 122-мм артиллерии и 120-мм минометов по нашим позициям в Авдеевке», - сказал он.

Вблизи Марьинки и Красногоровки был зафиксирован обстрел из 120-мм миномета.

По словам Лысенко, за минувшие сутки боевики обстреляли позиции сил АТО в городе Счастье с 152-мм артиллерии. В районе Попасной противником был применен 120-мм миномет. Также в районе Крымского произошло боевое столкновение, но "наши военные дали достойный отпор боевикам, обошлось без потерь с нашей стороны", отметил Лысенко.

Кроме того, боевики один раз обстреляли украинские позиции из танка, и неоднократно - из гранатометов и стрелкового оружия.

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Лысенко в очередной раз подчеркнул, что Украина соблюдает Минские договоренности и стремится к достижению мира на своей земле.

"Но в случае возникновения угрозы наступления украинская армия готова дать отпор врагу при помощи новой военной техники", - подчеркнул он, напомнив, что президент Украины Петр Порошенко накануне передал военным 250 единиц техники: танки, БТР, БМП, РСЗП, ЗРК.