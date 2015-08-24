За сутки в зоне АТО получил ранение один украинский военный

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции получил ранение один украинский военнослужащий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"Ни один военнослужащий за минувшие сутки не погиб, один получил ранение. Это произошло в населенном пункте Золотое", - сказал Лысенко.