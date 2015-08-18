В Генштабе подвели итоги шестой волны мобилизации: план выполнен на 60%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал заместитель начальника мобилизационного отдела мобилизационного управления Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба ВС Украины полковник Александр Правдивец.

Представитель Генштаба напомнил, что согласно указу президента Украины с 19 июня по 17 августа в Украине на протяжении 60 суток продолжалась шестая очередь частичной мобилизации.

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“План призыва граждан на военную службу по мобилизации выполнен на более 60%, в том числе офицерским составом около 80%, а транспортными средствами более 30% в объемах, предусмотренных планами”, - заявил Правдивец.

В этой связи он отметил, что по результатам проведения мобилизации призвали 8,5% добровольцев, 25,7% временно неработающих граждан.

Вместе с тем, Правдивец пояснил, что, согласно указу президента, призыв по мобилизации украинцев на прохождение воинской службы в 2015 году завершен.

"На сегодняшний день разница в невыполнении плана будет восполняться за счет приема на воинскую службу по контракту", - сказал Правдивец.