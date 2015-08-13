В Артемовске найден застреленным военнослужащий ВСУ
16:48, 13 августа 2015Война
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Сегодня около 8.30 возле бывшего детсада в Артемовске было найдено тело военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) с огнестрельным ранением грудной клетки.
УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, следователи установили личность погибшего - военнослужащий 1969 года рождения, родом из Киевской области.
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Данные по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").
Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к совершению данного уголовного преступления.
Досудебное расследование проводит Артемовский городской отдел Главного управления МВД в Донецкой области, процессуальное руководство осуществляет Артемовская межрайонная прокуратура.
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