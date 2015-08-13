В Артемовске найден застреленным военнослужащий ВСУ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, следователи установили личность погибшего - военнослужащий 1969 года рождения, родом из Киевской области.

Читайте такжеВ нежилом доме возле Артемовска обнаружили арсенал оружия

Данные по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к совершению данного уголовного преступления.

Досудебное расследование проводит Артемовский городской отдел Главного управления МВД в Донецкой области, процессуальное руководство осуществляет Артемовская межрайонная прокуратура.