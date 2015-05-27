Милиция задержала второго подозреваемого в убийстве украинского офицера в Артемовске

Как сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Донецкой области, обоим арестованным объявлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

В частности, как проинформировал исполняющий обязанности начальника Артемовского горотдела милиции Сергей Чернышев, злоумышленники, которые задушили и ограбили майора ВСУ, привлекаются к ответственности по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.187 (разбой) УКУ.

Читайте такжеВ Артемовске двое местных задушили майора ВСУПосле проведения соответствующих экспертиз подозреваемым предстоит ответить еще по двум статьям – за незаконное завладение огнестрельным оружием и его хранение, добавил он.

Сейчас жители Артемовска, 31 и 42 лет, находятся в изоляторе временного содержания. Младший соучастник ранее был судим за грабеж.

В милиции напомнили, что 24 мая на окраине Артемовска было обнаружено тело военного. В тот же день милиционеры задержали первого подозреваемого в убийстве мужчину. По данным пресс-службы, «установлено, что накануне с погибшим познакомились двое местных жителей. Обманным путем они зазвали военного к себе в машину, где задушили ремнем безопасности. Человека, который не подавала признаков жизни, вывезли на окраину города». Злоумышленники завладели пистолетом, деньгами и мобильным телефоном жертвы. Вещественные доказательства изъяты.