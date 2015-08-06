Из плена боевиков освобождены трое украинских бойцов - СБУ

Об этом сообщает Пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Только что освобождены из заложников так называемой «ДНР» трое бойцов Вооруженных сил Украины. В частности, освобождены военнослужащие 80-й бригады, 81-й бригады ВСУ, а также боец 25-го батальона «Киевская Русь»", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа сегодня в плену содержатся около 200 украинцев - Тандит

Также, об освобождении бойцов на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

З полону звільнено троє українських військових. Повідомили Президентові в СБУ — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) August 6, 2015

Как сообщал УНИАН, 10 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что из плена боевиков освобождены 10 украинцев. В СБУ добавили, что заложников освободили в рамках Минских договоренностей.