ВСУ не будут отводить войска с высот в районе Мариуполя - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе поездки в Славянск Донецкой области. передает ZN.ua.

Порошенко отметил, что отведение тяжелого вооружения и артиллерии касается согласованных участков.

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"Это районы Мариуполя. Мы говорим об отводе Вооруженных сил из Широкино, но в Бердянском на господствующих высотах мы оставляем наше подразделение. Ни на какие провокации мы не поддадимся. Охрана Мариуполя сейчас значительно повышена, заведены дополнительные подразделения Вооруженных сил. Это касается и других участков - около Авдеевки, Бахмутской трассы, Счастья", - сказал президент.

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Как сообщал УНИАН ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что 387 десантников не вернулись с боевых заданий, погибнув в ожесточенных боях с российско-террористическим агрессором.

Порошенко также сообщил, что за мужество и героизм 1089 воинов-десантников были награждены государственными наградами, шесть военнослужащих отмечены высшей государственной наградой – Звездой Героя Украины.