Боевики усилили огонь перед очередной встречей контактной группы в Минске - СЦКК

Об этом сообщает пресс-центр АТО со ссылкой на заявление украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) по вопросам прекращения огня и стабилизации на линии разграничения сторон.

«С 21.00 31 июля до 03.28 1 августа российско-террористические группировки вели массированный огонь практически вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Под шквальный огонь попали позиции подразделений Вооруженных Сил Украины, а также окрестные мирные населенные пункты прифронтовой зоны – Авдеевка, Опытное, Пески, Марьинка, Красногоровка, Майорск, Луганское, Зайцево и другие», - говорится в заявлении.

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При этом большинство обращений о прекращении огня боевики игнорировали.

Руководство украинской стороны Совместного центра оценивает данную ситуацию как очередную попытку эскалации конфликта.

«Особенно циничным это выглядит на фоне очередного раунда Минских переговоров, которые запланированы на 3 августа, и расценивается как попытка сорвать эти переговоры», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в результате активных боевых действий погибли двое украинских военных, еще 12 получили ранения.