С конца апреля ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась - ОБСЕ

Как сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Facebook, об этом глава миссии сказал сегодня на пресс-конференции в Вене (Австрия).

Апакан отметил, что со времени его прошлого выступления перед Постоянным Советом ОБСЕ в Вене, которое состоялось 23 апреля, ситуация на востоке Украины ухудшилась.

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"Количество нарушений режима прекращения огня увеличилось с обеих сторон, площадь распространения в отношении населения стала больше, боевые действия вернулись в города и районы, где было тихо в течение нескольких месяцев", - подчеркнул Апакан.

Также он отметил, что угрозой для гражданского населения является уничтожение инфраструктуры водоснабжения.

Апакан добавил, что мониторинговая миссия способствует установлению локальных соблюдений режима прекращения огня, чтобы позволить проводить работы по разминированию и ремонту поврежденных объектов.